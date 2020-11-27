Татьяна Навка открыла собственную академию фигурного катания

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила об открытии своей академии фигурного катания. Академия, базирующаяся в подмосковном Красногорске, получила название «Наши надежды».



«Долго думала, «да» или «нет», взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей… И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под своё крыло эту группу и вместе с ними развивать её.



Зная мой перфекционизм в работе, конечно же, в ней работают педагоги высокой квалификации», — написала Татьяна на своей странице в «Инстаграме».



В тренерский штаб «Наших надежд» вошли: Александр Николаев, Мария Полякова, Полина Коробейникова, Евгений Костарев и Ирина Альперович.