Татьяна Навка открыла собственную академию фигурного катания
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила об открытии своей академии фигурного катания. Академия, базирующаяся в подмосковном Красногорске, получила название «Наши надежды».
«Долго думала, «да» или «нет», взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей… И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под своё крыло эту группу и вместе с ними развивать её.
Зная мой перфекционизм в работе, конечно же, в ней работают педагоги высокой квалификации», — написала Татьяна на своей странице в «Инстаграме».
В тренерский штаб «Наших надежд» вошли: Александр Николаев, Мария Полякова, Полина Коробейникова, Евгений Костарев и Ирина Альперович.
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