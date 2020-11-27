Алина Загитова призналась, что почти не завтракает
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём режиме питания.
«Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю.
Мой питьевой режим? В олимпийский сезон я почти не пила воды. Это тоже неправильно. Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье», — рассказала спортсменка в прямом эфире в своём «инстаграме».
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
Авербух подтвердил, что ставит новую программу Загитовой
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