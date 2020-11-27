Алина Загитова призналась, что почти не завтракает

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём режиме питания.

«Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю.

Мой питьевой режим? В олимпийский сезон я почти не пила воды. Это тоже неправильно. Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье», — рассказала спортсменка в прямом эфире в своём «инстаграме».

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.