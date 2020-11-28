Плющенко и Рудковская проведут шоу «Лебединое озеро» при зрителях

Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская проведут своё шоу «Лебединое озеро» с максимально возможным числом зрителей на трибунах.

«Буквально несколько часов назад мы решили, что все-таки проведем для 25% зрителей наше шоу «Лебединое озеро». Это такой бренд. Единственное шоу, которое купили и в Азии, и в Европе», — сказала Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, число зрителей на трибунах спортивных мероприятий не должно превышать 25% общей вместимости арены.

Шоу Рудковской и Плющенко «Лебединое озеро» поставлено по мотивам одноимённого балета Петра Чайковского. В представлении участвуют звёзды фигурного катания, ученики балетных школ, а также воспитанники академии фигурного катания Евгения Плющенко.