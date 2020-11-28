Евгений Плющенко: хочу сделать свою академию лучшей не только в России, но и в мире

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о задачах своей академии фигурного катания.
«Мне нужны результаты. Хочу сделать свою академию лучшей не только в стране, но и в мире. Да, нужно время. Но если ставлю цель, то иду к ней. Думаю, всё получится. Не знаю, есть ли такое в мире и стране. У меня есть специальная группа детей-аутистов и с синдромом Дауна, они катаются бесплатно. Детки могут даже выступать. Для них есть специальная олимпиада.
Хочу также развивать тему фигуристов в Паралимпийских играх. Хочу делать новые вещи, интересные и сложные", — сказал Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Академия «Ангелы Плющенко» появилась в 2017 году. Целью школы является подготовка фигуристов к профессиональным соревнованиям различного уровня.
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