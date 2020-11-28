Загитова на открытии катка на Красной площади показала фрагмент из «Спящей красавицы»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в субботу, 28 ноября, на открытии катка на Красной площади в Москве представила фрагмент мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигуристка второй год подряд будет принимать участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки в новогодние праздники.
Осенью обе фигуристки участвуют в телепроекте Первого канала «Ледниковый период». Загитова ведёт шоу вместе с Алексеем Ягудиным, а Навка входит в состав жюри проекта.
Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Летом она окончила школу и поступила в вуз. Алина не заявлялась на этапы Кубка России, где проходит отбор в сборную страны для участия в чемпионатах мира и Европы. На Гран-при России олимпийская чемпионка выступила только в гала-шоу.
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