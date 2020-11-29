Екатерина Боброва: поймала такой «дзен» во время «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что дало ей участие в телепроекте «Ледниковый период». Боброва вместе с партнёром певцом Владом Соколовским покинула проект неделю назад.
«Вчера посмотрела новый выпуск «Ледникового периода» (а на днях приходила в гости к ребятам в «Лужники»), и тут меня накрыли такие воспоминания...⠀
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Когда ты погружён в работу с головой у тебя не остаётся даже минутки, чтобы оглядеться вокруг. Постановка, тренировки, съёмка и так по кругу. А сейчас, вспоминая всё, что было, приходит понимание того, что когда я хотела участвовать в «Ледниковом периоде», то представляла себе всё совершенно по-другому!⠀
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Шла на шоу с целью получить опыт, познакомиться с новыми людьми, побороться за победу! Но главное помнить, что это шоу и получать удовольствие! Но я не такой человек… Если я за что-то берусь, то стараюсь всё сделать на максимум. Поэтому столько нервных клеток оставила за это время!
Переживания за партнёра при падениях, травмы, из-за которых мы не могли тренироваться. И борьба за лучшую музыку, и колоссальное желание каждый номер сделать особенным, интересным и запоминающимся! ⠀
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Но в то же время я многому научилась:
•сдержанности (когда партнёр опаздывает или вовсе забывает коньки),⠀
•упрощать программу, убирая сложные элементы, с которыми мы на тот момент не справлялись. Ведь в спорте обычно всё наоборот! ⠀
•и действительно «выдыхать», принимая ситуацию такой, какая она есть.⠀
Короче, я поймала такой «дзен» во время «Ледникового периода», что моя броня нервов стала ещё более непробиваемой.
Хочу сказать, что для меня 10-й сезон стал, как маленькая жизнь. Со своими людьми, со своим главнокомандующим и его помощниками, со своими правилами и неповторимой атмосферой! И я бесконечно рада, что это всё случилось», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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