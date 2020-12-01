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Степанова и Букин не выступят на пятом этапе Кубка России в Москве

Степанова и Букин не выступят на пятом этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Пятый, заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

Расписание пятого этапа Кубка России по фигурному катанию

5 декабря, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:15 мск
Мужчины. Короткая программа – 14:45
Женщины. Короткая программа – 16:15
Пары. Короткая программа – 18:00
Пары, юниоры. Короткая программа – 20:00

6 декабря, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец – 13:30
Женщины. Произвольная программа – 15:15
Мужчины. Произвольная программа – 17:30
Пары. Произвольная программа – 19:20
Пары, юниоры. Произвольная программа – 21:30

7 декабря, понедельник

Юноши. Короткая программа – 13:45
Девушки. Короткая программа – 16:20
Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец – 18:15

8 декабря, вторник

Юноши. Произвольная программа – 13:00
Девушки. Произвольная программа – 16:00
Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец – 19:00.

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