Степанова и Букин не выступят на пятом этапе Кубка России в Москве

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Пятый, заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

Расписание пятого этапа Кубка России по фигурному катанию

5 декабря, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:15 мск

Мужчины. Короткая программа – 14:45

Женщины. Короткая программа – 16:15

Пары. Короткая программа – 18:00

Пары, юниоры. Короткая программа – 20:00

6 декабря, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец – 13:30

Женщины. Произвольная программа – 15:15

Мужчины. Произвольная программа – 17:30

Пары. Произвольная программа – 19:20

Пары, юниоры. Произвольная программа – 21:30

7 декабря, понедельник

Юноши. Короткая программа – 13:45

Девушки. Короткая программа – 16:20

Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец – 18:15

8 декабря, вторник

Юноши. Произвольная программа – 13:00

Девушки. Произвольная программа – 16:00

Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец – 19:00.