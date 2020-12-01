Медведева может выступить на чемпионате России, несмотря на пропуск всех этапов Кубка

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева имеет возможность выступить на чемпионате России, несмотря на то что пропустила все пять этапов Кубка страны. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, в регламенте указано, что к участию в чемпионате России будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта», на основании суммы очков, набранных на этих этапах.

«Она восстанавливается, на Кубке России выступать не будет. Что касается отбора на чемпионат России, федерация и исполком постараются сделать всё, чтобы поддержать наших спортсменов», — цитирует Горшкова «РБК-Спорт».

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Медведева не примет участия в пятом этапе Кубка страны в Москве. Чемпионат России пройдёт с 22 по 27 декабря в Челябинске.