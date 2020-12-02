Евгения Медведева опубликовала милые фотографии со своей собакой

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со своей собакой по кличке Джерри. Пёс одет в футболку с именем хозяйки. Медведева попросила подписчиков придумать подпись к фотографии.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Накануне стало известно, что Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве, который пройдёт с 5 по 8 декабря. В этом сезоне Медведева уже пропускала этапы Кубка России из-за давней травмы спины. Спортсменка прошла медобследование из-за обострившейся травмы, позднее выяснилось, что у неё проблемы с защемлением нерва спины. Несмотря на это, 15 октября Медведева возобновила тренировки.
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