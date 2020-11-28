Евгения Медведева сыграла на укулеле под храп своей собаки. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, где играет на укулеле для своей собаки по кличке Джерри. Верный пёс расположился в ногах у хозяйки и заснул, аккомпанируя фигуристке храпом.

«Игра и храп», — подписала видео Медведева.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

После контрольных прокатов сборной России Медведева вернулась от канадского специалиста Брайана Орсера к тренеру Этери Тутберидзе. Однако у спортсменки обострилась травма спины. Евгения занята восстановлением и пока не участвует в соревнованиях.