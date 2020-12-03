Волосожар — о Транькове: с ним не страшно — ни на лёд выйти, ни на крышу залезть

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о своём муже и партнёре в фигурном катании Максиме Транькове.
«Когда я собралась в «Ледниковый», Макс сразу предупредил, что проект отнимет у меня всёёё свободное время. Но я так хотела попробовать себя, и он меня поддержал.
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Всегда меня поддерживает. Поэтому, с ним мне не страшно, ни на лёд выйти, ни на крышу залезть. Спасибо, что всегда могу на тебя положиться», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
Партнёром Волосожар в телепроекте «Ледниковый период» — 2020 был актёр Евгений Пронин. Траньков не смог участвовать в шоу, так как является тренером одной из спортивных пар сборной России – Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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