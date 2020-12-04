Этери Тутберидзе опровергла информацию о том, что простудилась

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла слова генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева. Ранее Лайшев сообщил, что Тутберидзе простудилась и по этой причине стала работать дистанционно.

«Всем привет! Уважаемый Ренат Алексеевич, мы здоровы. Чувствуем себя вроде как хорошо. Симптомов простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу. Мы на своём рабочем месте», — рассказала Тутберидзе в видео, которое появилось в «сториз» её «инстаграма".

Напомним, пятый, заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Тутберидзе должна сопровождать фигуристку Камилу Валиеву, одну из главных претенденток на победу в соревнованиях одиночниц.