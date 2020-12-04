Лайшев — о состоянии Тутберидзе: у меня нет точной информации. Но мы напряжены этапом

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на вопрос, будет ли Этери Тутберидзе сопровождать Камилу Валиеву на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
«В школе всё стабильно и под контролем, у нас большой опыт. У нас много видов спорта и маленьких детей, к профилактике подходим тщательнее. По поводу карантина я не могу ответить, потому что я всего лишь подчинённый и не мне решать.
Мы обязательно всё соблюдаем, со всеми вытекающими последствиями: дезинфекция помещений, аппаратура, предупреждены родители, мы не пускаем посторонних в залы. Все тренируются, как могут. Но мы всё равно все в растерянности, потому что никогда не были в подобной ситуации.
Состояние Этери Тутберидзе и будет ли она сопровождать Валиеву? У меня нет точной информации, но мы все напряжены этим этапом», — рассказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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