Бойкова и Козловский пропустят этап Кубка России в Москве из-за простуды партнёрши

Чемпионы Европы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию, который стартует завтра, 5 декабря, в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В последний момент фигуристы вынуждены были сняться с соревнований из-за простуды партнёрши. Уточняется также, что тесты на коронавирус у Бойковой и Козловского отрицательные.

Среди участников парных соревнований — победители этапа в Казани и серебряные призёры Гран-при России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, призёры юниорского чемпионата мира Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которые заняли 4-е место на этапе в Сочи, а также Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Питерские фигуристы были вторыми на первом этапе в Сызрани, а на недавнем Гран-при в Москве стали шестыми.

Ранее из-за коронавируса отказались от участия на пятом этапе Кубка страны чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алёна Косторная и Дмитрий Алиев.