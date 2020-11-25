В фигурном катании новый антигерой. Почему Козловского критикуют не меньше, чем Плющенко

В российском фигурном катании новый антигерой. Лучшему парнику Европы Дмитрию Козловскому по итогам московского этапа Гран-при досталось не меньше критики, чем Плющенко. Причём, в отличие от подопечных Евгения Викторовича, Дмитрий вместе с Александрой Бойковой одержали убедительную победу, которую никто не ставит под сомнение.
Так почему же лидера сборной России обвиняют в неуважении к соперникам?
Красивый жест на пьедестале
Первый большой успех на взрослом уровне пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский праздновала на чемпионате Европы 2019 года в Минске, где неожиданно для многих завоевала бронзу. А пресс-конференция с участием призёров превратилась в настоящий бенефис Дмитрия – фигурист показал отличное владение словом и очень образно объяснил сюжеты соревновательных программ. Уже тогда стало ясно, что в нашем фигурном катании появился крайне самобытный спортсмен с нестандартным мышлением и собственным видением мира.
В прошлом сезоне Александра и Дмитрий удивляли в основном со знаком плюс. Подопечные легендарной Тамары Москвиной окончательно обрели собственный стиль и сместили Тарасову/Морозова с позиции лучшего дуэта страны. Из пяти турниров сезона они выиграли четыре, включая главный — чемпионат Европы. А благодаря Козловскому церемония награждения спортивных пар в Граце стала одним из самых трогательных моментов турнира. Дмитрий пригласил серебряных и бронзовых призёров разделить миг триумфа вместе, поэтому сразу три наших дуэта слышали гимн с России с верхней ступени пьедестала.
Тогда сложно было представить, что уже на следующем крупном турнире автора столь красивого жеста обвинят в неуважении к соперникам.
«Это наше место. В очередь!»
Многие болельщики считают Козловского импульсивным и даже экстравагантным, но по-настоящему громких скандалов за ним раньше не наблюдалось. Да, была история с вырванным из рук Бойковой букетом на церемонии награждения в Канаде, однако большинство зрителей всё же расценили его поступок как неудачную шутку. Мол, чего не сделаешь на сильных победных эмоциях.
На московском этапе Гран-при эмоции от победы у Козловского наверняка были мощнее, чем после прошлогоднего успеха в Келоуне. В межсезонье в группу Москвиной перешёл другой перспективный российский дуэт – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и первая очная встреча коллег по тренировочному процессу завершилась не в пользу лидеров прошлого сезона. В Казани Мишина и Галлямов одержали победу, а Бойкова и Козловский остались лишь третьими. Понятно, что настрой на этап Гран-при у Дмитрия и его партнёрши просто зашкаливал, а отставание в один балл после короткой программы его только усилило.
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В произвольной программе Бойкова и Козловский выступали перед основными конкурентами и выдали просто изумительный прокат под музыку из «Бондианы». Ребята завели зал и завелись сами, да настолько, что сразу после выступления Дима выкрикнул: «Это наше место. В очередь!» Оценка чуть ниже мирового рекорда китайцев давала понять, что по сути Козловский прав, а не лучший прокат Мишиной и Галлямова только подтвердил это предположение.
Права на видео принадлежат Первому каналу
«Сплошное самолюбование»
Тем не менее слова Козловского действительно прозвучали дерзко и вызвали немало критических замечаний в его адрес. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков признался, что ему в целом не нравится модель поведения Дмитрия, а бывший парник Андрей Депутат назвал его фразу «не слишком уместной». Досталось острому на язык фигуристу и от болельщиков в «Инстаграме».
— Как минимум, это просто некрасиво и неэтично по отношению к соперникам.
— Это хамство по отношению к другим парам.
— Такие высказывания явно не делают вам чести в глазах зрителей.
— Отличный спортсмен, но крайне самовлюблённый!
— Сплошное самолюбование!
Сам фигурист объяснил, что адресовал выкрик прежде всего себе. После всех трудностей, выпавших на долю Бойковой и Козловского в начале сезона, победа в Москве с блестящим прокатом в произвольной программе позволила им выдохнуть с облегчением. Поэтому эмоции амбициозного фигуриста вполне объяснимы и понятны. Да, такие дерзкие слова скорее ожидаешь услышать в боксе или других единоборствах, а не в фигурном катании, но всё-таки грань дозволенного Дмитрий пока не перешёл.
Другое дело, что своим нашумевшим заявлением он бросил вызов соперникам, и теперь после любой неудачи Козловскому будут припоминать его слова про очередь. А значит, всего одной фразой Дмитрий зарядил дополнительной мотивацией и себя, и оппонентов. Не говоря уже о том, что про парное катание давно не спорили так рьяно и горячо.
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