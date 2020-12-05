Евгения Медведева — о цветении сакуры: записала бы это явление в чудо света

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала своим местом силы в Японии — сад сакуры в городе Хатинохе на севере Японии. Особенно в цветопад.

«Я была в Японии во время цветения сакуры два или три раза, как раз и в этом году, Я была в городе Хатинохе, это очень далеко от Токио. Но там было место, я выкладывала видео в «Инстаграм», где во всём парке были посажены только сакуры, и они находились в самом цвету. И когда сакура осыпается, это будто бы снегопад. Я такого никогда не видела. Записала бы это явление в чудо света. Это потрясающее зрелище.

Нужно ехать в Японию во время цветения сакуры, в апреле-мае. Чем дальше от города, тем больше сакуры. Хочу абсолютно с уверенностью сказать, что в городе Хатинохе я, когда это увидела, я даже не поняла, что это реальность. Сад сакуры. И когда начался сильный ветер, сакура полетела, я начала просто плакать, потому что это очень-очень красиво. Это просто потрясающе. Как будто бы нарисовано, как будто в компьютерной игре находишься, то есть теряется связь с реальностью.

Я сидела полтора часа. Было довольно-таки холодно, потому что это север Японии. Я сидела, меня трясло от холода, но я сидела, смотрела на это всё и плакала, потому что это очень красиво», — сказала Медведева в видео на YouTube-канале J FEST.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».