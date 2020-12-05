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Евгения Медведева рассказала, как специально заблудилась в Токио

Евгения Медведева рассказала, как специально заблудилась в Токио
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что нужно сделать, чтобы посмотреть самые интересные места города.

«Когда приезжали на соревнования в Токио, нас как-то поселили в самый центр города. Я вышла из гостиницы и пошла искать магазинчики всякие, ресторанчики смотреть. Кстати говоря, самые интересные места в Токио можно найти тогда, когда ты заблудишься. То есть в городе нужно стараться заблудиться, и тогда ты забредёшь туда, куда ты никогда специально не попадёшь.

Когда мы с мамой были в Токио, мы специально решили заблудиться. «Пошли заблудимся в Токио» — «Пошли». Мы проходили 8 часов, то есть мы настолько заблудились. Вокруг императорского дворца гуляли, где очень красиво. Забредали на маленькие улочки, где маленькие кафешечки с мороженым. Это сложно найти на больших улицах, там такого нет. То есть ты можешь зайти в закоулок, а там такое миленькое кошачье кафе», — сказала Медведева в видео на YouTube-канале J FEST.

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