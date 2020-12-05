Арбитр ISU рассказал о засуживании российской фигуристки на этапе Гран-при

Арбитр Международного союза конькобежцев (ISU) Йерун Принс рассказал, как судейская комиссия этапа японского Гран-при 2016 года занизила оценки российской фигуристке Анне Погорилой. Принс на тех соревнованиях выступал в качестве технического контролёра.



«Работал тогда на женской одиночке. Идёт короткая программа, и панель (комиссия, которая определяет уровни сложности элементов и выставляет ошибки. — Прим. «Чемпионата») решает, что у Анны Погорилой второй прыжок в каскаде недокручен. Мы приняли решение. Я спросил: «Вы уверены?». Лично я вот не был. И не до конца был согласен с коллегами.



«Пошел повтор элемента на видеокубе — абсолютно с другого ракурса, не такого, как у нас. И что же? Смотрю и вижу — прыжок чистый, а мы уже выставили на нём недокрут. Ну и тут специалисты, такие: «Вот дерьмо!» Что ж, случается и такое. Почему-то всегда мне выпадают такие вот сложные соревнования у девушек, даже не знаю, почему», — цитирует Принса «РБК-Спорт».