Мишина и Галлямов лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Москве

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России, проходящем в Москве.
Мишина и Галлямов более чем на 15 баллов обошли ближайших преследователей — представителей Москвы Анастасию Балабанову и Алексея Святченко (64,60).
Замыкают тройку Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, получившие от судей оценку 62,71 балла.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной») — 80,13
2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко (Москва, СШОР «Воробьевы горы») — 64,60
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, СПб СШОР) — 62,71.
Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 6 декабря.
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