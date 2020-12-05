Мишина и Галлямов лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Москве

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России, проходящем в Москве.



Мишина и Галлямов более чем на 15 баллов обошли ближайших преследователей — представителей Москвы Анастасию Балабанову и Алексея Святченко (64,60).



Замыкают тройку Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, получившие от судей оценку 62,71 балла.



Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.

Спортивные пары. Короткая программа



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной») — 80,13

2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко (Москва, СШОР «Воробьевы горы») — 64,60

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, СПб СШОР) — 62,71.



Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 6 декабря.