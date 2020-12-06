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Камила Валиева выиграла 5-й этап Кубка России в Москве, несмотря на падение

Камила Валиева выиграла 5-й этап Кубка России в Москве, несмотря на падение
Фигурное катание / Кубок России 0

14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала победу в произвольной программе на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Во время проката Камила упала, исполняя тройной лутц.

Помимо этого фигуристка исполнила четверной тулуп, а также каскад из четверного и двойного тулупов и каскад из тройного флипа и тройного сальхова.

Валиева уверенно лидировала после короткой программы. Она получила от судей 86,20 балла, что выше мирового рекорда, принадлежащего чемпионке Европы Алёне Косторной (85,45).

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап
Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева — 168,66 (сумма — 254,86)
2. Анастасия Тараканова — 131,09 (195,27)
3. Ксения Цибинова — 130,85 (198,44)

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 5, Москва
Женщины. Произвольная программа
06 декабря 2020, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
254.86
2
Ксения Цибинова
Москва
198.44
3
Анастасия Тараканова
Москва
195.27
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