«Жёстко отпорю!» Исинбаева и Ягудин поругались из-за оценок Волосожар и Пронина

В десятом выпуске «Ледникового периода» случился новый скандал из-за оценок Елены Исинбаевой. Татьяна Волосожар и актёр Евгений Пронин выступали в образах Бабы Яги и Кощея Бессмертного. За прокат Татьяна Тарасова поставила 6,0, 6,0, а Исинбаева – 5,8, 5,8.

Ведущий Алексей Ягудин попросил Елену объяснить оценку, из-за которой Волосожар и Пронин завершили выступление в проекте. Оказалось, дело в том, что Исинбаевой номер показался похожим на постановку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Исинбаева: Он такой же по драматургии номер — светлый, прекрасный. Ребята думали, что этим-то мы их точно возьмём, но нет. Я не хочу связывать два этих разных номера. Почему 5, 8 и 5, 8? Мне хотелось, чтобы Евгений распрямился, показал какую-то пластику, стал грациозным…

Ягудин: Он дважды уже показал…

Исинбаева: Так, Лёша! Перебьёшь ещё раз, накажу! Мне же надо сконцентрироваться.

Ягудин: А как ты меня накажешь?

Исинбаева: Жёстко отпорю!

Ягудин: Ох! К Волочковой поедем в баню?

Исинбаева: В комедию давай не переводить. Оценки серьёзные я поставила, и я их хочу обосновать. Я смотрела номер. Снова реквизит, снова стол, снова костюмы. Я представила, что будет, если всё убрать. Я поняла, что в этом номере они будут выглядеть никак. По моему мнению, этот антураж не дополнил ваш номер, поэтому я захотела оценить катание. Евгений, ну ваши движения, были ну очень корявы. Понимаю, что в образе Кощея нужно быть максимально сутулым, кривым и невыразительным, но переборщили с корявостью. Будем говорить, как есть.

Тарасова: Мне кажется — прекрасно! Мне всего хватило! Потрясающий темп, потрясающая скорость. Лен, когда ты говорила, я молчала, а могла не молчать. Очень разнообразные движения. Музыкально. Очень весело. Такая Баба-Яга прелесть. И Кощейка такой, какой есть.

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.