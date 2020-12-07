«Худшая судья на свете». Исинбаеву атаковали в «инстаграме»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и судья проекта «Первого канала» Елена Исинбаева разместила в своём «инстаграме» пост, посвящённый шоу. «Я очень ждала этот эфир. Было много споров, но ведь это шоу со спортивной составляющей. Победитель будет один!» — написала Исинбаева.

На самом шоу случился скандал. Исинбаева поставила номеру Татьяны Волосожар и актёра Евгения Пронина 5,8, 5,8 (Татьяна Тарасова поставила 6,0-6,0). Из-за этого между пара Волосожар и Пронина покинула проект, кроме того, между ними и Исинбаевой произошла совесная перепалка.

Из-за этого пользователи «Инстаграма» оставили Исинбаевой множество гневных комментариев под её постом. «Худшая судья на свете», «Разочаровали!», «Очень жаль, я думала, вы честно ставите оценки. Но сегодня это было просто неприятно» — это лишь три комментария из более чем тысячи подобных.