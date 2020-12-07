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«Зрителей не обманешь» Татьяна Волосожар отреагировала на скандал на «Ледниковом периоде»

«Зрителей не обманешь» Татьяна Волосожар отреагировала на скандал на «Ледниковом периоде»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар прокомментировала скандал, разразившийся в десятом выпуске «Ледникового периода».

Волосожар и актёр Евгений Пронин выступали в образах Бабы Яги и Кощея Бессмертного. За прокат Татьяна Тарасова поставила 6,0, 6,0, а Елена Исинбаева – 5,8, 5,8. Когда ведущий Алексей Ягудин попросил легкоатлетку объяснить явно заниженную оценку, из-за которой Волосожар и Пронин завершили участие в проекте, случилась нелицеприятная перепалка.

«Друзья, я скажу так: судить — это искусство. Сохранять объективность, беспристрастность, при этом не забывать о профессиональных критериях оценок, дано не каждому. Можно ставить любые цифры, искать им какие-то объяснения, но думать, что люди глупые — огромная ошибка. Зрителей не обманешь. Они всё видят со стороны, подмечают и, конечно, реагируют, когда видят, на их взгляд, несправедливость.

Спасибо, дорогие наши зрители за вашу поддержку на протяжении всего проекта, за то, как вы оценивали наши номера, и за то, как вы оценили наш последний на проекте номер!

Как сказали комментаторы во время показа нашего номера на Первом, он войдёт в золотую коллекцию «Ледникового». И, судя по вашим реакциям и репостам, так и есть. А для нас с Женей — это лучшая награда! Ваше признание того, что мы делаем. Если бы могла, обняла бы каждого, спасибо!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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