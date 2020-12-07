«Зрителей не обманешь» Татьяна Волосожар отреагировала на скандал на «Ледниковом периоде»

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар прокомментировала скандал, разразившийся в десятом выпуске «Ледникового периода».
Волосожар и актёр Евгений Пронин выступали в образах Бабы Яги и Кощея Бессмертного. За прокат Татьяна Тарасова поставила 6,0, 6,0, а Елена Исинбаева – 5,8, 5,8. Когда ведущий Алексей Ягудин попросил легкоатлетку объяснить явно заниженную оценку, из-за которой Волосожар и Пронин завершили участие в проекте, случилась нелицеприятная перепалка.
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«Друзья, я скажу так: судить — это искусство. Сохранять объективность, беспристрастность, при этом не забывать о профессиональных критериях оценок, дано не каждому. Можно ставить любые цифры, искать им какие-то объяснения, но думать, что люди глупые — огромная ошибка. Зрителей не обманешь. Они всё видят со стороны, подмечают и, конечно, реагируют, когда видят, на их взгляд, несправедливость.
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Спасибо, дорогие наши зрители за вашу поддержку на протяжении всего проекта, за то, как вы оценивали наши номера, и за то, как вы оценили наш последний на проекте номер!
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Как сказали комментаторы во время показа нашего номера на Первом, он войдёт в золотую коллекцию «Ледникового». И, судя по вашим реакциям и репостам, так и есть. А для нас с Женей — это лучшая награда! Ваше признание того, что мы делаем. Если бы могла, обняла бы каждого, спасибо!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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