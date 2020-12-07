Инна Гончаренко резко отреагировала на слова Иоланды Чен о Загитовой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала слова бывшей спортсменки, а ныне комментатора Иоланды Чен о чемпионке ОИ-2018 Алине Загитовой, которая в настоящее время является ведущей телешоу «Ледниковый период». Ранее Чен сказала, что не понимает, как Загитова оказалась на Первом канале, и добавила, что испытывает неловкость за неё.

«Давайте Иоланду Чен поставим на коньки, выставим на Олимпиаду и будем требовать золота в женском одиночном катании? Ну это же абсурд!

Загитова – такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает свои мысли, у неё есть своё мнение и видение фигурного катания. В чём проблема? Если руководство телеканала приглашает девочку-спортсменку в ведущие, значит, хочет видеть именно её! Хотели бы профессионала – пригласили бы», — приводит слова Гончаренко Metaratings.