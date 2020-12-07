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«Пусть выключит телевизор!» Тарасова — о словах Иоланды Чен в адрес Загитовой

«Пусть выключит телевизор!» Тарасова — о словах Иоланды Чен в адрес Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшей спортсменки, а ныне комментатора Иоланды Чен о чемпионке Олимпиады-2018 Алине Загитовой, которая в настоящее время является ведущей телешоу «Ледниковый период». Ранее Чен сказала, что не понимает, как Загитова оказалась на Первом канале, и добавила, что испытывает неловкость за неё.

«Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге!

Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмёт на другую кнопочку — и ей не будет противно», — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.

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