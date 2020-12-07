Самоделкина и Жилина исполнили каскады с тройным акселем в короткой программе на КР

Софья Самоделкина выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России среди юниоров, второе место заняла Вероника Жилина. Обе фигуристки чисто исполнили каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а также двойной аксель и тройной лутц. Самоделкина опередила Жилину, так как получила более высокие надбавки за прыжки, некоторые другие элементы также были оценены по более высокому уровню. К тому же из результата Жилиной был вычтен один балл за нарушение времени.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Юниоры

Девушки. Короткая программа

1. Софья Самоделкина (Москва) – 81,23

2. Вероника Жилина (Москва) – 77,28

3. Аделия Петросян (Москва) – 73,39

4. Елизавета Осокина (Республика Татарстан) – 68,16

5. Полина Плахотная (Московская область) – 62,91

6. Агнета Латушкина (Республика Марий Эл) – 62,72.