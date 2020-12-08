«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе по инициативе тренера. Напомним, с мая 2018 года Медведева занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.
Радионову спросили, правда ли, что инициатива воссоединения исходила от Тутберидзе.
«Инсайдерская информация (смеётся). Мне кажется, это просто некрасиво будет говорить, поэтому — я знаю (улыбается). Точняк? Точняк!
Вы прям хотите, да, чтоб я это сказала (смеётся)? Всё, не допытывайте меня, пожалуйста», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Также Радионова оценила прогресс Александры Трусовой после ухода от Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Радионова: Трусова стала женственнее после ухода от Тутберидзе к Плющенко
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