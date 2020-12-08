Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера

«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе по инициативе тренера. Напомним, с мая 2018 года Медведева занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.

Радионову спросили, правда ли, что инициатива воссоединения исходила от Тутберидзе.

«Инсайдерская информация (смеётся). Мне кажется, это просто некрасиво будет говорить, поэтому — я знаю (улыбается). Точняк? Точняк!

Вы прям хотите, да, чтоб я это сказала (смеётся)? Всё, не допытывайте меня, пожалуйста», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Также Радионова оценила прогресс Александры Трусовой после ухода от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Радионова: Трусова стала женственнее после ухода от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020