Екатерина Боброва рассказала, как возвращалась в форму после родов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как набирала форму после родов.

«Очень многие задают мне этот вопрос. Ответ на него прост: нужно иметь цель. Важную, от которой никуда не деться! У меня была такая цель! Я обещала Илье Авербуху, что через три месяца после родов буду кататься у него в спектакле! И не просто выйти и пару минут постоять на льду, а играть одну из главных ролей, с несколькими выходами, с разными партнёрами…

И вот я, которая никогда до этого не ходила беременной девять месяцев и не рожала, была уверена, что привести себя в форму после этого «отпуска» будет проще простого!

Как я ошибалась… Начнём с того, что я достаточно сильно поправилась. А выйдя на лёд через месяц, я поняла, что разучилась кататься. Совсем. Я не могла встать и сбалансировать на одной ноге. Я не могла сделать ни ёлочку, ни беговой шаг… Я уже молчу про троечки и твизлы!

И тут у меня началась паника. Ведь Илью я никак не могла подвести! И вот так, каждодневными тренировками, в зале, на льду… Начиная с самых азов! Фонарики, выпады…

Кататься я научилась заново! Но до своего идеально веса дойти не смогла. И тут, как только у нас начались изнуряющие репетиции и спектакль, через неделю я окончательно пришла в форму! Сейчас это вспоминается с улыбкой и небольшой гордостью, что я через это прошла. Но тогда, поверьте, мне было совсем не до смеха...» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото периода беременности.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.