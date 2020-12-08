Тренер Софьи Самоделкиной прокомментировал её победу на пятом этапе Кубка России

Сергей Давыдов, тренер фигуристки Софьи Самоделкиной, прокомментировал её выступление на пятом этапе Кубка России среди юниоров. 13-летняя Софья одержала победу, набрав 237,28 балла по сумме короткой и произвольной программ.



«Есть, конечно, недочёты, ещё надо работать. Аксель можно было бы сделать получше, катание должно быть поживее. Но я доволен, что она в первый раз собрала программу с четверным после перерыва. Сейчас Софья чувствует себя хорошо, мы в полном строю.



В чемпионате России Софья пока не может участвовать ни по возрасту, ни по критериям отбора нынешнего года. Но будет кататься на первенстве страны. Нынешний сезон сложился так, что многие пропускали этапы, но в первенстве она должна участвовать», — приводит слова Давыдова ТАСС.

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