Известный судья признался Киире Корпи, что арбитры помогают ей и другим красавицам

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи выступила с заявлением о несправедливом отношении судей к спортсменам с нестандартной внешностью.



«Меня в прошлые годы часто спрашивали, почему в фигурном катании так много красавиц. Но раньше я всерьёз не задумывалась о том, может ли внешность прямо или косвенно влиять на результаты и отношение со стороны федерации, спонсоров и других людей.



Однако пару лет назад я встретила уважаемого судью с мировым именем. Мы с ним сидели на соседних креслах и следили за соревнованиями юных фигуристов. И вот наступил черёд 10-летних девочек. Этот судья постоянно поворачивался ко мне, желая обсудить внешний вид каждой фигуристки. Причём часто внешность обсуждалась ещё до того, как они начинали выступать: «Эта не похожа на фигуристку. Эта довольно миленькая. А эта слишком крупная. У этой не такие ноги».



От неожиданности я даже не могла ничего толком ответить, просто невнятно бормотала и кивала. Но в этот момент внутри меня всё гудело. Я думала: «Неужели это самый важный аспект в оценке этих 10-летних девочек перед их выступлением?!» И тут я услышала слова, которые были для меня совершенно удивительными: «Киира, какая же ты везучая. Красота очень сильно помогала тебе, когда мы обсуждали её в судейском кругу».



Я не думаю, что спортивное сообщество в целом сознательно отдаёт преимущество красивым спортсменам. Но так сложилось, что от идеального фигуриста ожидают, что он обладает европейской внешностью, красив, очень худой, а ещё лучше — изголодавший. И если ты не соответствуешь этому негласно принятому образу, тебе сложнее получить поддержку судей, федерации и спонсоров.



Темнокожая и обладающая нестандартной красотой Сурия Бонали – это одна из тех девушек, которые, как считается, испытывали на себе дискриминацию. К счастью, фигурное катание очень популярно в мире и одних лишь внешних данных не хватит для того, чтобы сделать тройной прыжок. Юные ребята должны видеть, что за успехами стоит упорный труд», — приводит слова Корпи Ilta-Sanomat.

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