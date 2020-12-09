Вице-президент ISU поделился информацией о проведении чемпионата мира по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ситуацию, которая сложилась в фигурном катании в период пандемии. Он рассказал и о планах по проведению чемпионата мира и чемпионата Европы по фигурному катанию.
«Если честно, ситуация тяжёлая. Был скомкан конец прошлого сезона, не состоялся чемпионат мира, и затем у большинства спортсменов был достаточно большой перерыв в тренировках, поэтому была скомкана подготовка к сезону. Многие соревнования сейчас приходится отменять. Так что ситуация не очень хорошая. Но что есть, то есть. Надо пытаться в этой ситуации не потерять спортсменов, чтобы они не бросили кататься. Это трудная задача и для ISU, и для национальных федераций.
ISU приложит все усилия, чтобы был чемпионат мира. 10 декабря на совете организации пройдет обсуждение проведения чемпионата Европы — ситуация в Хорватии не очень хорошая. Не полностью отказались от идеи проведения финала Гран-при. Его отменили в Китае, но вопрос о его проведении не закрыт. Возможно, удастся провести финал в другом месте. Для этого надо определить, где и в какие сроки», — приводит слова Лакерника Олимпийский канал.
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