Татьяна Тарасова поделилась планами по работе комментатором на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует работать комментатором на чемпионате России по фигурному катанию.



«Я сейчас неважно себя чувствую, но хотела бы поехать и прокомментировать. Я ставлю перед собой такую задачу.



Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Всё это надо показывать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.



Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не примет в нём участия. Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, которые из-за коронавируса пропустили пятый этап Кубка России, выступят в соревновании.

Татьяна Тарасова отреагировала на пропуск Евгенией Медведевой чемпионата России