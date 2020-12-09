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Татьяна Тарасова поделилась планами по работе комментатором на чемпионате России

Татьяна Тарасова поделилась планами по работе комментатором на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует работать комментатором на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я сейчас неважно себя чувствую, но хотела бы поехать и прокомментировать. Я ставлю перед собой такую задачу.

Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Всё это надо показывать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не примет в нём участия. Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, которые из-за коронавируса пропустили пятый этап Кубка России, выступят в соревновании.

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