Траньков сообщил, к чему будут готовиться фигуристы после отмены ЧЕ по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением по поводу отмены Международным союзом конькобежцев чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия).
«Это ожидаемое решение, все к этому готовились. Уже давно ставилась под сомнение возможность проведения чемпионата Европы в этом сезоне. Европа закрыта, а это большой турнир с огромным скоплением действующих лиц, даже помимо спортсменов.
Сейчас все фигуристы находятся в одинаковом состоянии, готовимся под конкретные соревнования. Сейчас это чемпионат России. После него соберётся тренерский штаб и примет решение, как в течение трёх месяцев спортсменам оставаться в форме, чтобы подготовиться к чемпионату мира.
Думаю, что ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России. – Прим. «Чемпионата».) примет какие-то контрмеры. Возможно, проведут какие-то всероссийские турниры, чтобы фигуристы не находились без стартов несколько месяцев. Сейчас мы готовимся к чемпионату страны, а там будет видно», — цитирует Транькова ТАСС.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию состоится с 23 по 27 декабря в Челябинске.
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