Евгения Медведева возобновила тренировки после травмы. Видео

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева возобновила тренировки, восстановившись после травмы спины. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» команды спортсменки.

«Женя на льду! Этот день мог быть ещё лучше? С возвращением», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Евгении Медведевой.

Ранее Евгения из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).