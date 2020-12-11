Таких не сломать. Почему Медведевой ни в коем случае нельзя завершать карьеру

Евгении Медведевой можно только посочувствовать. Фигуристка проводит самый тяжёлый сезон в карьере и пропускает соревнования одни за другими. Некоторые любители фигурного катания уже списали чемпионку со счетов и предрекли ей судьбу Алины Загитовой. Но уж кого-кого, а Женю точно рано отправлять на пенсию.

Терпеть и вставать после падений она умеет не хуже, чем кататься на коньках. Вот и сейчас, несмотря на травмы и болезни, Медведева не сдаётся и упрямо стремится к возвращению на лёд. Причём вернуться она может даже сильнее, чем была когда-либо: с роскошным осмысленным катанием и даже четверными прыжками.



И тогда уже будут смеяться над теми, кто смеётся над Женей сейчас.

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Судьбоносное решение

Ещё год назад сложно было представить, что Медведева вернётся к истокам. Тандем Жени с канадским тренером Брайаном Орсером казался органичным, а на московском этапе Гран-при мы наконец-то увидели обновлённую версию Медведевой. Даже инцидент с поломанными коньками на чемпионате России и непопадание на главные старты не ударили по оптимизму болельщиков. Поклонники Медведевой радовались, что Женя пришла к гармонии в жизни, и надеялись на скорый прогресс в результатах. Тогда ещё никто не подозревал, что самые тяжёлые испытания ждут чемпионку впереди.

Пандемия коронавируса, долгие скитания по Японии, временные тренировки в ЦСКА и невозможность уехать в Торонто подтолкнули Женю, возможно, к самому трудному решению в карьере. Ей пришлось оставить канадскую главу жизни позади и вернуться к Этери Тутберидзе, с которой ещё недавно они даже не обменивались взглядами. Вместе Евгения и Этери сотворили главную сенсацию сезона и бросили новый вызов судьбе.

Тутберидзе изменилась и готова побеждать со взрослыми фигуристками. Ну наконец-то! Этери Георгиевна снова оставила конкурентов позади. Похоже, она нашла способ одолеть пресловутый пубертат.

Самый тяжёлый сезон в карьере Медведевой

В «Хрустальный» Женя уже пришла с больной спиной и неуверенными прыжками. За несколько дней до возвращения на родной лёд Медведева на уколах показывала новые соревновательные программы и еле исполняла прыжки. При этом она была заявлена на два первых этапа Кубка России и намеревалась там выступить.

Но далее последовали многочисленные снятия с турниров и продолжительное молчание. Женя всерьёз решила заняться хронической травмой спины и легла в больницу, где, по информации журналистки Елены Вайцеховской, перенесла микрооперацию. Фигуристка неохотно делилась подробностями о своём здоровье, поэтому болельщикам оставалось только догадываться, что же на самом деле происходит в жизни Медведевой.

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Сразу после перенесённой операции с Женей случилась новая напасть — коронавирус. Медведева вновь попала в больницу с серьёзным поражением лёгких и приступить к щадящим тренировкам смогла только 8 декабря. В такой ситуации нормально подготовиться к чемпионату России просто невозможно, поэтому Жене пришлось отказаться от выступления на главном старте первой половины сезона.



«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжёлый», — признавалась Медведева в интервью ТАСС.

Медведевой советуют завершить карьеру

Снятие с чемпионата России означало, что Медведева так и не выйдет на лёд в первой половине сезона. Это спровоцировало вал предположений о том, что её карьера окончена. Болельщики советовали ей сосредоточиться на здоровье, предрекали переход в шоу и даже сравнивали с Загитовой, отмечая, что последний раз на соревнованиях они появлялись примерно в одно время.



Фанаты Медведевой всячески поддерживают свою любимицу, но даже они всерьёз опасаются больше не увидеть её в качестве участницы крупных турниров. На Женю в последнее время обрушились чуть ли не все неприятности, которые только можно представить, поэтому основания для негативных прогнозов действительно есть. Но если кто и способен преодолеть столь жёсткие испытания и вернуться ещё более сильной, так это Медведева. Таких, как Женя, не сломать.

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В нынешних реалиях пропуск чемпионата России не ставит для Евгении крест на этом сезоне. Мы всё ещё можем увидеть её в финале Кубка России и на других внутренних стартах, которые наверняка организует федерация после отмены чемпионата Европы. А в теории Медведева даже без участия в чемпионате России сможет претендовать на поездку на чемпионат мира. Поэтому заранее посыпать голову пеплом точно не стоит.

Тутберидзе исправляет ошибки. Как пропуск сезона поможет Медведевой выиграть Олимпиаду Жене прочат скорое завершение карьеры и сравнивают с Загитовой. Но Этери знает, что делает.

Медведева станет сильнее

Полноценный пропуск сезона для Жени тоже не станет трагедией. Наверняка Тутберидзе и Медведева изначально готовы были работать в долгую и понимали, что надеяться на колоссальный прорыв уже в этом сезоне будет тяжело. Чехарда из-за коронавируса даёт Евгении возможность окончательно решить вопрос со здоровьем и уделить достаточно внимания изучению новых элементов. У Орсера она уже показывала сложные каскады с риттбергером и начинала учить четверной сальхов. В «Хрустальном» у Жени есть все условия для того, чтобы довести этот элемент до идеала и пополнить технический арсенал четверным прыжком.

Перспективы Медведевой в фигурном катании сейчас напрямую зависят от мотивации спортсменки и её тренера. И у обеих она зашкаливает! Тутберидзе вернула Медведеву осознанно и с конкретными целями, поэтому Этери Георгиевна уж точно не даст ей уйти из спорта, пока они вместе не покажут достойные результаты. Если Этери Георгиевна продолжает уделять время и силы работе с Медведевой, значит, верит в свою спортсменку. Так что, если не верите, что Женя вернётся ещё сильнее и с четверным – спросите Тутберидзе.



А уж сомневаться насчёт серьёзности намерений Жени и вовсе не стоит. Она не раз доказывала всему миру, что для неё нет ничего невозможного. Медведева всё преодолеет, сдержит обещания и вернётся новой, усиленной версией себя. Возможно, этого не хватит, чтобы бороться за первые места, зато чемпионка и её фанаты вдоволь посмеются над хейтерами, которые провожают её на покой уже не первый год.



И хотя бы поэтому ей ни в коем случае нельзя завершать карьеру сейчас.