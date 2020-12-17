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Фигуристка Константинова показала фото в эффектном красном платье

Фигуристка Константинова показала фото в эффектном красном платье
Фигурное катание / Прочие турниры 0

20-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии, на которых она позирует в эффектном красном платье.

«Приехала в гости к Насте (к другой российской фигуристке Анастасии Скопцовой. — Прим. «Чемпионата»), нарядилась в её платье, сфоткалась, уехала», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Какой огонь!»
«Боже… невероятная!»
«Какая феерическая дива! Стася, удачи на чемпионате, такая красота не должна пропадать!»

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер».

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