Фигуристка Константинова показала фото в эффектном красном платье
20-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии, на которых она позирует в эффектном красном платье.
«Приехала в гости к Насте (к другой российской фигуристке Анастасии Скопцовой. — Прим. «Чемпионата»), нарядилась в её платье, сфоткалась, уехала», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Какой огонь!»
«Боже… невероятная!»
«Какая феерическая дива! Стася, удачи на чемпионате, такая красота не должна пропадать!»
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер».
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