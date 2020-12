Первый канал показал, как Авербух создавал новый номер для Загитовой. Видео

На официальном сайте Первого канала опубликовали видео, в котором показано, как хореограф и продюсер Илья Авербух создавал новый показательный номер для олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Ранее сообщалось, что Загитова покажет этот номер в финале «Ледникового периода», программа поставлена под песню Томми Профитта Will I Make It Out Alive.

18-летняя Загитова, которая год назад взяла паузу в карьере, осенью 2020 года стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Летом Алина окончила школу и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. В настоящее время она сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.