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Фото: Алина Загитова спит за столом, готовясь к первой в жизни сессии

Фото: Алина Загитова спит за столом, готовясь к первой в жизни сессии
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В Сети появилось фото, на котором чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова, которая в настоящее время готовится к первой в жизни сессии, спит за столом. Снимок появился в «сториз» «инстаграма» команды тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой занимается Загитова.

«Усердно готовлюсь к первой сессии», — отмечается в подписи к фото.

Фото: https://www.instagram.com/teamtutberidze_official/

18-летняя Загитова год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.

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