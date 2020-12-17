«Бомбическая девочка». Подписчики отреагировали на фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в чёрном костюме и с коньками.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» спортсменки.

Подписчики оценили красоту Аделины. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Бомбическая девочка».

«Аделина, ты завораживаешь и притягиваешь взгляд!»

«Тот момент, когда понимаешь: коньки — это секси».

24-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.