«Бомбическая девочка». Подписчики отреагировали на фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в чёрном костюме и с коньками.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» спортсменки.
Подписчики оценили красоту Аделины. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.
«Бомбическая девочка».
«Аделина, ты завораживаешь и притягиваешь взгляд!»
«Тот момент, когда понимаешь: коньки — это секси».
24-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.
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