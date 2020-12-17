Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Бомбическая девочка». Подписчики отреагировали на фото Аделины Сотниковой

«Бомбическая девочка». Подписчики отреагировали на фото Аделины Сотниковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в чёрном костюме и с коньками.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» спортсменки.

Подписчики оценили красоту Аделины. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Бомбическая девочка».
«Аделина, ты завораживаешь и притягиваешь взгляд!»
«Тот момент, когда понимаешь: коньки — это секси».

24-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020