Константинова выступит в шоу Плющенко «Лебединое озеро»

Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Видео подготовки спортсменки к спектаклю двукратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Лебединая песня Станиславы. Константинова для шоу «Лебединое озеро» Плющенко», — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Шоу будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» с 30 декабря по 5 января 2021 года. В нём также выступят Аделина Сотникова и Елена Ильиных.

С сезона-2020/2021 Константинова занимается в академии «Ангелы Плющенко» под руководством Александра Волкова.

Высшим достижением 20-летней Константиновой является бронзовая медаль Универсиады-2019.