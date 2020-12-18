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Константинова выступит в шоу Плющенко «Лебединое озеро»

Константинова выступит в шоу Плющенко «Лебединое озеро»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Видео подготовки спортсменки к спектаклю двукратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Лебединая песня Станиславы. Константинова для шоу «Лебединое озеро» Плющенко», — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Шоу будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» с 30 декабря по 5 января 2021 года. В нём также выступят Аделина Сотникова и Елена Ильиных.

С сезона-2020/2021 Константинова занимается в академии «Ангелы Плющенко» под руководством Александра Волкова.

Высшим достижением 20-летней Константиновой является бронзовая медаль Универсиады-2019.

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