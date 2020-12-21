Елизавета Худайбердиева: Медведева никогда не жалуется
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении к двукратному призёру Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой.
«Женя очень сильный человек. Она никогда не сдаётся, не жалеет себя, никогда не жалуется и всегда мыслит в ключе «я всё равно всё смогу», как мне кажется. Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей. Поэтому Евгению я уважаю», – написала Худайбериева в своём «инстаграме».
С сезона-2020/2021 Худайбердиева выступает в танцевальном дуэте с Егором Базиным. Они победили на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017).
«Выступать было опасно». Как Медведева каталась на чемпионате России в порванном платье
На своём последнем турнире чемпионка каталась в поломанном ботинке и снялась со слезами на глазах.
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