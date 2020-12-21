Елизавета Худайбердиева: Медведева никогда не жалуется

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении к двукратному призёру Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой.

«Женя очень сильный человек. Она никогда не сдаётся, не жалеет себя, никогда не жалуется и всегда мыслит в ключе «я всё равно всё смогу», как мне кажется. Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей. Поэтому Евгению я уважаю», – написала Худайбериева в своём «инстаграме».

С сезона-2020/2021 Худайбердиева выступает в танцевальном дуэте с Егором Базиным. Они победили на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017).