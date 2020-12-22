Алексей Ягудин прокомментировал решение Алёны Косторной сняться с чемпионата России
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение 17-летней российской фигуристки Алёны Косторной сняться с чемпионата России.
«Этот сезон можно назвать сезоном в кавычках. И верно сказал Евгений Плющенко — Алёне ещё жить да жить. Поэтому от души желаю ей здоровья — это главное. Ей необходимо как следует восстановиться после болезни», — приводит слова Ягудина ТАСС.
Алёна Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
Евгений Плющенко прокомментировал решение Алёны Косторной сняться с чемпионата России
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