Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко прокомментировал решение Алёны Косторной сняться с чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Косторная переболела ковидом, вышла на лёд за неделю до чемпионата России. К сожалению, тренироваться ей оказалось очень тяжело. Прокаты даются с большим трудом, прежде всего в плане дыхания. Мы до последнего старались делать всё, что только можно, но за неделю крайне сложно подготовиться к столь ответственному старту.

Врачи тоже стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после любых вирусных инфекций могут быть чреваты крайне серьёзными осложнениями, после которых вообще можно закончить карьеру. Алёна же девочка совсем молодая. Ей ещё жить и жить в спорте. Потому наиболее разумным шагом в данной ситуации я посчитал отказ от выступления в Челябинске», — цитирует Плющенко «RT на русском».

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.