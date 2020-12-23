Алексей Урманов — о ЧР по фигурному катанию: фаворит у девочек? Там их 17 человек

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов рассказал об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Ожидания от чемпионата России? Должно быть симпатично. Что касается отсутствия Косторной и Алиева, то будут же другие люди.

Фаворит у девочек? Там их 17 человек. Не надо никого выбирать, они сами через несколько дней выберут. То же самое и у мальчиков», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований

24 декабря

12:00 мск — мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал)

14:50 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала)

18:00 — спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала)

25 декабря

11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала)

14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал)

17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал)

26 декабря

14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала)

17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал)

27 декабря

12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).