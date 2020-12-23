Инна Гончаренко назвала главных фавориток чемпионата России по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала спортсменок-одиночниц, которые, по её мнению, будут претендовать на победу на чемпионате России по фигурному катанию. Состязания пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«У нас несколько фаворитов. Конечно же, это Аня Щербакова. Безусловно, Лиза Туктамышева, Саша Трусова. Не сбрасывала изначально со счетов и Алёну Косторную, но, к сожалению, она снялась с соревнований. Прежде всего я выделяю эту троицу.

Есть ещё и новая претендентка: Камила Валиева. Она всех настолько поразила и заворожила, что вполне может рассчитывать на золото, несмотря на юный возраст. Но спорт тем и прекрасен: всегда есть фактор непредсказуемости», — приводят слова Гончаренко «Известия».