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Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России с отрывом в 4 балла от Игнатова

Михаил Коляда одержал победу в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию, который сегодня, 24 декабря, начался в Челябинске. За технику Коляда получил 54,62 балла, за компоненты — 47,86 балла. Итоговый результат спортсмена — 102,48 балла.

Вторым стал Макар Игнатов, уступивший Коляде 4,18 балла. Замкнул тройку Марк Кондратюк, у которого 90,88 балла. Следующую тройку составили Андрей Мозалёв, Александр Самарин и Артём Ковалёв.

Чемпионат России по фигурному катанию 2021. Прямая трансляция 24 декабря

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,48 бала

2. Макар Игнатов — 98,30

3. Марк Кондратюк — 90,88

4. Андрей Мозалёв — 89,47

5. Александр Самарин — 87,96

6. Артём Ковалёв — 87,45

7. Егор Мурашов — 86,13

8. Пётр Гуменник — 84,93

9. Антон Шулепов — 83,19

10. Артём Лежеев — 82,36

11. Евгений Семененко — 79,86

12. Егор Рухин — 78,99

13. Илья Яблоков — 77,38

14. Артём Зотов — 74,39

15. Владислав Катичев — 66,86

16. Максим Варакин — 57,71

17. Максим Петров — 52,86.