Загитова падала и плакала, Бузова оценивала номер Исинбаевой. Фото с финала ледового шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки финального выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом и борется за звание лучшего дуэта проекта. Решения принимает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой, а также Елены Исинбаевой, Михаила Галустяна, Татьяны Навки и Алексея Мишина. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

В финальном выпуске лидер шоу Ольга Кузьмина и Александр Энберт показали всем полюбившийся номер в стиле «Стиляг». Роман Костомаров оголил свой торс и вместе с Региной Тодоренко прокатал номер под песню Пелагеи. После финального выступления и награждения призёров и победителей участники шоу получили возможность оценить выступление одного из членов жюри. Елена Исинбаева и Илья Авербух разыграли забавную сценку, где Илья высказывает претензии к оценкам и приглашает Елену попробовать самой выступить на льду. В самой концовке вечера олимпийская чемпионка Алина Загитова представила показательный номер под композицию Томми Профитта и Джесси Эоли «Will I Make It Оut Alive».

Лучшие кадры с финала ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.