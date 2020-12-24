Траньков: Коляда заслуженно занял первое место. Он научился справляться с нервами

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о выступлениях мужчин в короткой программе на чемпионате России. Первое место, получив за прокат 102,48 балла, занял Михаил Коляда, на 4,18 балла опередив Макара Игнатова.

«Сделаю комплимент команде Алексея Мишина, сегодня Коляда очень заслуженно занял первое место, показал очень уверенное, взрослое катание. Видно, что Миша научился справляться с нервами, неуверенностью. Это очень хорошая программа с прекрасными прыжками, уверенно исполненная. Самые большие комплименты отправляются в Санкт-Петербург.



Второе место у Евгения Рукавицына, который приехал в Челябинск без своего главного джокера в колоде. Но прямо с первой разминки Макар показал два четверных, четверной риттбергер, это большой успех. В прошлом году он вообще выиграл короткую программу у мужчин, сейчас второй. Спортсмен растёт, набирается опыта, выступает всё увереннее», — приводит слова Транькова ТАСС.