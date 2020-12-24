Коляда — о победе в короткой программе: не всё вышло идеально. Споткнулся после каскада

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате страны, который сегодня, 24 декабря, стартовал в Челябинске. Коляда получил за прокат 102,48 балла, на 4,18 балла опередив Макара Игнатова, занявшего второе место.

«Спасибо Челябинску за тёплый приём. Лёд здесь отличный, катится хорошо. Не всё получилось идеально, споткнулся после каскада. Проблемы со здоровьем ещё есть, но мы делаем всё возможное, чтобы хорошо выполнять работу.

Печально, что отменяются крупные соревнования, но мотивации у меня хватает сполна. У нас есть альтернативные старты. Спортсмены должны выступать на соревнованиях, собственно, мы этим и занимаемся», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.