Евгений Плющенко признался, что был в реанимации из-за пневмонии
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что перенёс пневмонию весной 2020 года, в начале пандемии коронавируса. При этом он отметил, что пневмония не была связана с этим вирусом.
«Многие в моей группе переболели, я сам лежал в реанимации с воспалением лёгких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител. Сейчас я привит», — приводит слова Плющенко «РБК-Спорт».
Также Плющенко рассказал о тренировках Алёны Косторной, которая не до конца восстановилась после перенесённого коронавируса и потому пропускает чемпионат России.
«Алёна тренируется, продолжает подготовку, но не в полноценном режиме, без прыжков», — сказал он.
Чемпионат России по фигурному катанию. Трусова против фавориток Тутберидзе. LIVE
Жаркая битва лучших фигуристок России в Челябинске. Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
09:40
-
09:30
- 24 декабря 2020
-
22:51
-
21:29
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:45
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:30
-
15:44
-
15:11
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
14:00
-
13:52
-
12:51
-
12:31
-
12:08
-
11:32
-
11:14
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам