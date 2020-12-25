Евгений Плющенко признался, что был в реанимации из-за пневмонии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что перенёс пневмонию весной 2020 года, в начале пандемии коронавируса. При этом он отметил, что пневмония не была связана с этим вирусом.

«Многие в моей группе переболели, я сам лежал в реанимации с воспалением лёгких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител. Сейчас я привит», — приводит слова Плющенко «РБК-Спорт».

Также Плющенко рассказал о тренировках Алёны Косторной, которая не до конца восстановилась после перенесённого коронавируса и потому пропускает чемпионат России.

«Алёна тренируется, продолжает подготовку, но не в полноценном режиме, без прыжков», — сказал он.